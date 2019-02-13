Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İran'da Devrim Muhafızlarını Taşıyan Otobüse Canlı Bomba Saldırısı: 20 Ölü - 2 - Görüntülü

Dha Dış - İran'da Devrim Muhafızlarını Taşıyan Otobüse Canlı Bomba Saldırısı: 20 Ölü - 2 - Görüntülü

5 saat önce

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), İran Devrim Muhafızları'nı hedef alan saldırıda, 20 kişinin hayatını kaybettiğini; 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Dha Dış - İran'da Devrim Muhafızlarını Taşıyan Otobüse Canlı Bomba Saldırısı: 20 Ölü - 2 - Görüntülü, System.String[]
İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), İran Devrim Muhafızları'nı hedef alan saldırıda, 20 kişinin hayatını kaybettiğini; 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. IRNA, İran'ın güneydoğusunda, Sistan ve Belucistan Eyaleti'nin Zahidan şehrinde, muhafızları taşıyan bir otobüse, canlı bomba saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ajans, saldırıda şu ana kadar 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:31 Kaynak: DHA

Devrim Muhafızları, İran, Güncel
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