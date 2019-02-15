Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İran'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü

Dha Dış - İran'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü

1 saat önce

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), Horasan eyaletine bağlı Kaşmer şehrinde bir eğitim uçağının düştüğünü, 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dha Dış - İran'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü, System.String[]
İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), Horasan eyaletine bağlı Kaşmer şehrinde bir eğitim uçağının düştüğünü, 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ajans, Acil Sağlık Merkezi Basın Ofisi'nden Mohammad Alishahi'nin açıklamalarına dayandırdığı haberinde kazada pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazanın teknik bir sorundan kaynaklandığı belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:07 Kaynak: DHA

Ajans, Horasan, İran, Güncel
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