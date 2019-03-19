Dha Dış - İran'da Yolcu Uçağında Yangın (2)
11 dakika önce
İran'ın Fars Haber Ajansı, başkent Tahran'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan ve içinde 100'e yakın yolcu bulunan uçakta yangın çıktığını duyurdu.
İran
'ın Fars Haber Ajansı, başkent Tahran
'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan ve içinde 100'e yakın yolcu bulunan uçakta yangın çıktığını duyurdu. Ajans, uçağın iniş takımlarının açılmadığını, uçağın yere teması sonrası yangın çıktığını; uçaktakilerin tahliye edildiğini, yangının da kontrol altına alındığını duyurdu.
Press TV
'de şu ana kadar bir yaralanma vakasına rastlanmadığı bilgisinin kendilerine ulaştığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:04 Kaynak: DHA
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