Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İran'da Yolcu Uçağında Yangın (3) - Görüntülü

Dha Dış - İran'da Yolcu Uçağında Yangın (3) - Görüntülü

1 saat önce

İran'ın Fars Haber Ajansı, başkent Tahran'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan ve içinde 100'e yakın yolcu bulunan uçakta yangın çıktığını duyurdu.

Dha Dış - İran'da Yolcu Uçağında Yangın (3) - Görüntülü, System.String[]
İran'ın Fars Haber Ajansı, başkent Tahran'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan ve içinde 100'e yakın yolcu bulunan uçakta yangın çıktığını duyurdu. Ajans, uçağın iniş takımlarının açılmadığını, uçağın yere teması sonrası yangın çıktığını; uçaktakilerin tahliye edildiğini, yangının da kontrol altına alındığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uçağın piste inişi

Alev alması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:18 Kaynak: DHA

Tahran, İran, Güncel
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