Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İran'daki Selde Binanın Çöktüğü An Kamerada

Dha Dış - İran'daki Selde Binanın Çöktüğü An Kamerada

39 dakika önce

Dha DIŞ - İran'daki selde binanın çöktüğü an kamerada(Tür: Dış)

Dha DIŞ - İran'daki selde binanın çöktüğü an kamerada

(Tür: Dış)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:15 Kaynak: DHA

İran, Güncel
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