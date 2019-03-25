Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İran'daki Selde Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi - Ek Bilgi ve Görüntüler

Dha Dış - İran'daki Selde Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi - Ek Bilgi ve Görüntüler

1 saat önce

İran'ın Şiraz kentinde etkili olan aşırı yağışın neden olduğu sel, en az 17 kişinin hayatını kaybetmesine ve 74 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Dha Dış - İran'daki Selde Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi - Ek Bilgi ve Görüntüler, System.String[]
İran'ın Şiraz kentinde etkili olan aşırı yağışın neden olduğu sel, en az 17 kişinin hayatını kaybetmesine ve 74 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Devam eden selle ilgili açıklama yapan yetkililer, Şiraz şehir merkezindeki ana caddede araçların sürüklendiğini; sel nedeni ile hayatını kaybeden kişi sayısının 17'ye yükseldiğini ve 74 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ayrıca, 200'den fazla aracın sürüklendiği selde, onlarca evi de su bastı.

Görüntü Dökümü

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-Selden yeni görüntüler

(Şu ana kadar sele dair 3 parça görüntü geçilmişti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:37 Kaynak: DHA

İran, Güncel
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