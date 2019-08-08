Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - İran'dan Bahreyn'e siber saldırı iddiası
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DHA DIŞ - İran'dan Bahreyn'e siber saldırı iddiası

22 dakika önce

İran'ın, Bahreyn hükümeti ve kritik alt yapı sitelerine karşı siber saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi.

DHA DIŞ - İran'dan Bahreyn'e siber saldırı iddiası, System.String[]
İran'ın, Bahreyn hükümeti ve kritik alt yapı sitelerine karşı siber saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, henüz kanıtlamayan söz konusu saldırının Tahran'ın sadece Bahreyn'e değil, Körfez'deki diğer ülkelere de mesaj verdiği ve bölgedeki tansiyonu yükselttiği iddia ediliyor.

WSJ, bölgedeki uzmanların açıklamalarına dayanarak İran'ın siber saldırılarının normalin üzerinde bir aktivite olarak değerlendirdiğini yazdı. İddiaya göre, son saldırılar Bahreyn Ulusal Güvenlik Birimi, İçişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısı'nın ofisine düzenlendi.

Geçtiğimiz ayın sonlarında hackler'ların Bahreyn'deki elektrik ve su idaresindeki birkaç sistemi çalışamaz hale getirdiği bu saldırının sadece Bahreyn'e değil; bölgedeki diğer Körfez devletleri için de bir mesaj niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

Saldırının Tahran adına mı yoksa doğrudan Tahran'ın mı yaptığına dair kesin bir kanıt olmasa da WSJ, Amerikalı istihbarat birimlerinin Tahran'ın bu konuda sorumlu olabileceğini iddia etti.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı sözcüsü ise 2019 yılının ilk yarısında 6 milyonun üzerinde siber saldırıya maruz kaldıklarını ve 830 bin kötü niyetli emaili engellediklerini söyledi.


Bahreyn, Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:26 Kaynak: DHA
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