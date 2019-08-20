Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- İran, demiryoluyla Akdeniz ülkelerine erişecek
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DHA DIŞ- İran, demiryoluyla Akdeniz ülkelerine erişecek

1 saat önce

İran'ı Akdeniz ülkelerine bağlayacak Selemçe-Basra demiryolu hattının inşaat çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı duyuruldu.

DHA DIŞ- İran, demiryoluyla Akdeniz ülkelerine erişecek, System.String[]
İranAkdeniz ülkelerine bağlayacak Selemçe- Basra demiryolu hattının inşaat çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı duyuruldu.

İran Demiryolları Genel Müdürü Said Resuli yaptığı açıklamada, Selemçe-Basra demiryolu hattının 33 kilometre olacağını belirterek, proje kapsamında 700 metrelik bir köprünün de inşa edileceğini bildirdi. Rasuli, demiryolu hattının İran'ı Akdeniz ülkelerine bağlayacağını hatırlatırken, çalışmaların 1 yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Proje bittiğinde İran ve Ortadoğu arasında ticari ve yolcu taşımacılığının yapılacağı açıklanırken, projenin nihai hedefinin Suriye'deki Lazkiye limanıyla bağlantı kurmak olduğu bildirildi.


Akdeniz, Basra, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:16 Kaynak: DHA
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