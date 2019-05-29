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DHA DIŞ - İran Devrim Muhafızları, terör örgütü PJAK'la çatıştı

20 dakika önce

İran'da Türkiye sınırına yakın bir bölgede terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK'la İran Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktığı belirtildi.

DHA DIŞ - İran Devrim Muhafızları, terör örgütü PJAK'la çatıştı, System.String[]
İran'da Türkiye sınırına yakın bir bölgede terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK'la İran Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktığı belirtildi. 

İran devlet televizyonu, çatışmanın dün akşam saatlerinde ülkenin kuzeybatısındaki Çaldıran ilçesine bağlı Segrik köyü yakınlarında meydana geldiğini duyurdu. Haberde, Çaldıran sınır bölgesinden İran'a sızmaya çalışan teröristlerle Devrim Muhafızları askerleri arasında çıkan çatışmada bazı teröristlerin öldürüldüğü aktarıldı. Öldürülen teröristlerin sayısı konusu bilgi verilmezken, teröristlerden mühimmat ve iletişim araçları ele geçirildiği duyuruldu. Çatışmada, teğmen rütbeli bir İranlı askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.


- Tahran
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:16 Kaynak: DHA
Türkiye, Devrim Muhafızları, İran, Güncel
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