DHA DIŞ- İran Dışişleri Bakanı Zarif, Macron ile görüştü
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Fransız yetkililer ile görüşmek üzere Paris'e giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Elysee Sarayı'nda, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:38 Kaynak: DHA
Fransız yetkililer ile görüşmek üzere Paris'e giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Elysee Sarayı'nda, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
İkilinin gündeminde, Nükleer Anlaşma ile ilgili verilen taahhütlerin yer aldığı bildirildi.
Zarif, Macron'dan sonra Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüşecek.
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