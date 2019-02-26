Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İran Dışişleri Bakanı Zarif, Sosyal Medyadan İstifa Ettiğini Duyurdu

Dha Dış - İran Dışişleri Bakanı Zarif, Sosyal Medyadan İstifa Ettiğini Duyurdu

56 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Dha Dış - İran Dışişleri Bakanı Zarif, Sosyal Medyadan İstifa Ettiğini Duyurdu, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu Press TV gelişmeyi 'flaş' olarak duyurarak, "İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, istifasını beklenmedik bir şekilde Instagram üzerinden duyurdu" ifadelerini kullandı.

Haberde, Zarif'in paylaşımındaki "Göreve devam edemediğim için ve görev süremdeki tüm eksiklik ve kusurlardan dolayı içtenlikle özür dilerim" sözlerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:05 Kaynak: DHA

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