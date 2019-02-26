Dha Dış - İran Dışişleri Bakanı Zarif, Sosyal Medyadan İstifa Ettiğini Duyurdu
56 dakika önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.
İran devlet televizyonu Press TV
gelişmeyi 'flaş' olarak duyurarak, "İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, istifasını beklenmedik bir şekilde Instagram
üzerinden duyurdu" ifadelerini kullandı.
Haberde, Zarif'in paylaşımındaki "Göreve devam edemediğim için ve görev süremdeki tüm eksiklik ve kusurlardan dolayı içtenlikle özür dilerim" sözlerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:05 Kaynak: DHA
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