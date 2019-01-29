Dha Dış - İran: Füze Denemelerimizi Müzakere Dahi Etmeyeceğiz

İran nükleer balistik füze denemeleri programı konusunda Avrupa ve ABD ile müzakerelerde bulunmayacağını ancak kapasitesini artırmak gibi bir amacının olmadığını açıkladı.

İran nükleer balistik füze denemeleri programı konusunda Avrupa ve ABD ile müzakerelerde bulunmayacağını ancak kapasitesini artırmak gibi bir amacının olmadığını açıkladı.



Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ülkesinin nükleer füze kabiliyetinin müzakere dahi edilemeyeceğini belirterek "Düşmanlar, İran'ın füze kabiliyetinin ortadan kaldırılmasını söylüyor. Ancak daha önce de defalarca tekrar ettik, füze kabiliyetimiz tartışmaya açık değil" diye konuştu.



İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Ali Şemhani de ülkesinin füze kapasitesini geliştirme niyetinde olmadığını ancak uydu teknolojisi üzerinde çalıştıklarını söyledi.



İran televizyonu IRIB'a konuşan Şemhani,"İran'ın askeri füzelerinin kapasitesini artırmak için önünde bilimsel ya da operasyonel olarak herhangi bir kısıtlama yok. Ancak savunma doktrinine dayalı olarak füzelerin duyarlılığı ve hassasiyeti üzerinde çalışıyoruz. Kapasitesini artırmak gibi bir amacımız yok" ifadelerini kullandı.



Şemhani, Tahran'ın İran halkının yaşam kalitelerini iyileştirmek ve ülkenin teknolojik gücünü artırmak için teknoloji üzerinde çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.



İran rejimi, ABD Güvenlik Konseyi'nin kararıyla nükleer anlaşmanın bir parçası olarak ülkenin nükleer balistik füze programı üzerinde çalışmasına yasak koymasını göz ardı etmişti. - Yağcı

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