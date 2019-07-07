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DHA DIŞ- İran: Gemi Suriye'ye gitmiyordu

31 dakika önce

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, Birleşik Krallık toprağı olan Cebelitarık'ın alıkoyduğu İran'a ait geminin Suriye'ye gitmediğini açıkladı.

DHA DIŞ- İran: Gemi Suriye'ye gitmiyordu, System.String[]
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, Birleşik Krallık toprağı olan Cebelitarık'ın alıkoyduğu İran'a ait geminin Suriye'ye gitmediğini açıkladı.
Irakçı, ayrıca alıkoyulan geminin iki milyon varil petrol taşıyabilecek kapasitede olmayacağını belirtti.


- İran
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:13 Kaynak: DHA
Cebelitarık, Suriye, İran, Güncel
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