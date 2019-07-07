DHA DIŞ- İran: Gemi Suriye'ye gitmiyordu
31 dakika önce
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, Birleşik Krallık toprağı olan Cebelitarık'ın alıkoyduğu İran'a ait geminin Suriye'ye gitmediğini açıkladı.
İran
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:13 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, Birleşik Krallık
toprağı olan Cebelitarık
'ın alıkoyduğu İran'a ait geminin Suriye
'ye gitmediğini açıkladı.
Irakçı, ayrıca alıkoyulan geminin iki milyon varil petrol taşıyabilecek kapasitede olmayacağını belirtti.
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