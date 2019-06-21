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DHA DIŞ - İran: İHA'nın yanında başka bir uçak daha vardı, vurmadık

36 dakika önce

– İran Devrim Muhafızları Hava- Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) vurulmasına olayına ilişkin açıklamada bulundu.

DHA DIŞ - İran: İHA'nın yanında başka bir uçak daha vardı, vurmadık, System.String[]
İran Devrim Muhafızları Hava- Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) vurulmasına olayına ilişkin açıklamada bulundu.

İran haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre Hacızade yaptığı basın açıklamasında, İHA ile birlikte başka bir Amerikan  P-8 (Poseidon) tipi keşif ve saldırı uçağının da İran hava sahasını ihlal ederek bölgede uçtuğunu ancak 35 kişinin bulunduğu uçağın düşürülmediğini aktardı.

Öte yandan Hacızade, İran hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait İHA'nın düşürülmeden önce uyarıldığını da açıklamasında belirtti.


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:22 Kaynak: DHA
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