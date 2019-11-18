Dha dış -iran iran düşmanlarının ülkede gerginlik yaratmasına fırsat vermeyeceğiz

İran İran düşmanlarının ülkede gerginlik yaratmasına fırsat vermeyeceğiz

İran, (DHA)- İran Meclisi Başkanı Ali Laricani, 'ABD ve onun devrim karşıtı kuklalarına ülkemizde gerginlik yaratmalarına fırsat vermeyeceğiz' dedi.

İran Meclisi Başkanı Ali Laricani, geçtiğimiz Cuma günü akaryakıt zamları sonrası başlayan protesto gösterileriyle ilgili, 'Hükümetin bütün bileşenleri başta fiyatların kontrol edilmesi olmak üzere halkın sorunlarını çözmek için çalışması gerekiyor' ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, 'İran halkının yanındayız' açıklamaları üzerine Laricani, 'ABD Dışişleri Bakanının İran halkını savunma adına kamu mallarının ateşe verilmesini desteklemesi bu ülkenin İran'da güvensizlik yaratma peşinde olduğunu gösteriyor' sözlerini kullandı.

DIŞİŞLERİ SÖZÜCÜSÜ İRAN HALKI, İKİYÜZLÜ İFADELERE İNANMIYOR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Mike Pompeo'nun İran protestoları açıklamalarına tepki gösterdi. Musevi, 'İran halkı bu tür açıklamaların ikiyüzlü açıklamaların hiçbir samimiyet ve doğruluk payı bulundurmadığını gayet iyi biliyor. ABD'nin ekonomik terörizm uyguladığı İran halkının yanında olduğunu söylemesi ironiktir' ifadelerini kullandı.

İran'da gösteriler devam ederken, Şiraz'da bir polis merkezi ve bir bankanın ateşe verildiği belirtildi. İran'ın interneti kesmesine rağmen sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin göstericilere karşı ateş ettiği görüldü. Bazı göstericiler güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullandığını iddia etti.