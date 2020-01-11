DHA DIŞ –İran medyası uçağı vurduğu düşünülen füzenin fırlatılma anını yayınladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA DIŞ –İran medyası uçağı vurduğu düşünülen füzenin fırlatılma anını yayınladı - Son Dakika

DHA DIŞ –İran medyası uçağı vurduğu düşünülen füzenin fırlatılma anını yayınladı

6 saat önce

İran'da yerel medya, Ukrayna uçağını vuran füzenin fırlatılma anı olduğunu ileri sürdüğü videoyu yayınladı.

DHA DIŞ –İran medyası uçağı vurduğu düşünülen füzenin fırlatılma anını yayınladı, System.String[]

İran'da yerel medya, Ukrayna uçağını vuran füzenin fırlatılma anı olduğunu ileri sürdüğü videoyu yayınladı.

Yerel medya, görüntülerin Parand'da İran Devrim Muhafızları Ordusu üssüne yakın bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiğini duyurdu. Görüntülerde bir ışık hüzmesinin yerden yukarı yükseldiği görülüyor.

Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, İran'ın başkenti Tahran'ın güneybatısındaki Parand kasabasında düşmüştü Kazada, 26'sı çocuk olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında 2 yolcu, 9 mürettebat olmak üzere 11 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu duyurmuştu. Uçakta 73 Kanada, 71 İran, 8 İsveç, 6 Afganistan, 4 Almanya, 3 İngiltere ve 11 Ukrayna vatandaşının olduğu belirtilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İran medyasının yayınladığı görüntüUçağın vurulma anına dair bir video


Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:35 Kaynak: DHA
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