Dha dış 'iran medyası uçağı vurduğu düşünülen füzenin fırlatılma anını yayınladı - Son Dakika

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Dha dış 'iran medyası uçağı vurduğu düşünülen füzenin fırlatılma anını yayınladı
6 saat önce
DHA DIŞ 'İran medyası uçağı vurduğu düşünülen füzenin fırlatılma anını yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:39 Kaynak: DHA
DHA DIŞ 'İran medyası uçağı vurduğu düşünülen füzenin fırlatılma anını yayınladı
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