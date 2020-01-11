Dha dış 'iran medyası uçağı vurduğu düşünülen füzenin fırlatılma anını yayınladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dha dış 'iran medyası uçağı vurduğu düşünülen füzenin fırlatılma anını yayınladı - Son Dakika

Dha dış 'iran medyası uçağı vurduğu düşünülen füzenin fırlatılma anını yayınladı

6 saat önce

DHA DIŞ 'İran medyası uçağı vurduğu düşünülen füzenin fırlatılma anını yayınladı.

DHA DIŞ 'İran medyası uçağı vurduğu düşünülen füzenin fırlatılma anını yayınladı

Dha dış 'iran medyası uçağı vurduğu düşünülen füzenin fırlatılma anını yayınladı

DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:39 Kaynak: DHA
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