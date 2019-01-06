Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İran, Parasındaki Sıfırları Atıyor

Dha Dış - İran, Parasındaki Sıfırları Atıyor

5 dakika önce

İran para birimi riyalden dört sıfırı atmayı planlıyor.

Dha Dış - İran, Parasındaki Sıfırları Atıyor, System.String[]
İran para birimi riyalden dört sıfırı atmayı planlıyor.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, para birimi riyalden dört sıfır atılmasına yönelik teklifin dün hükümete sunulduğunu duyurdu.

Himmeti, söz konusu teklifin bir an önce meclis tarafından yasalaşmasını talep etti.

Himmeti, ABD'nin ekonomik yaptırımları sonrası döviz ve enflasyon konusunda yaşanan sorunların da kontrol altına alındığını söyledi.

İran hükümeti ayrıca, Temmuz 2017'de  para birimi Riyal'i Tümen'le değiştirerek bankacılık sisteminde var olan karışıklığı gidermeyi amaçlamış ancak teklif meclis tarafından onaylanmamıştı.

Görüntü Dökümü :

İran'daki döviz büroları, bankalardan görüntüler - İran

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:40 Kaynak: DHA

Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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