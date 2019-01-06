Dha Dış - İran, Parasındaki Sıfırları Atıyor

İran para birimi riyalden dört sıfırı atmayı planlıyor.

İran para birimi riyalden dört sıfırı atmayı planlıyor.



İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, para birimi riyalden dört sıfır atılmasına yönelik teklifin dün hükümete sunulduğunu duyurdu.



Himmeti, söz konusu teklifin bir an önce meclis tarafından yasalaşmasını talep etti.



Himmeti, ABD'nin ekonomik yaptırımları sonrası döviz ve enflasyon konusunda yaşanan sorunların da kontrol altına alındığını söyledi.



İran hükümeti ayrıca, Temmuz 2017'de para birimi Riyal'i Tümen'le değiştirerek bankacılık sisteminde var olan karışıklığı gidermeyi amaçlamış ancak teklif meclis tarafından onaylanmamıştı.



Görüntü Dökümü :



İran'daki döviz büroları, bankalardan görüntüler - İran

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek

Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye Tepki: İddalar Akıl Dışıdır

Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı

Tartıştığı İş Arkadaşını Öldüren Kadın, Adliyeye Gülerek Girdi