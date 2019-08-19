Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- İran tankeri, Cebelitarık'tan ayrıldı
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DHA DIŞ- İran tankeri, Cebelitarık'tan ayrıldı

40 dakika önce

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, İran tankeri Adrian Derya 1'in Cebelitarık'tan ayrıldığını açıkladı.

DHA DIŞ- İran tankeri, Cebelitarık'tan ayrıldı, System.String[]
İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, İran tankeri Adrian Derya 1'in Cebelitarık'tan ayrıldığını açıkladı.

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, İran tankeri Adrian Derya 1'in (eski adıyla Grace 1) Cebelitarık'tan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Baidinejad, "İran'ın petrol tankerinin nihayet Cebelitarık'ta 45 gün alıkonulduktan sonra, uluslararası sulara açılmaya başladığını onaylıyoruz" dedi.

'CEBELİTARIK'TAN AYRILACAĞINI DUYURMUŞTU'

Baidinejad, daha önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Perşembe günü 'alıkoymanın kaldırılmasından' bu yana gemideki tüm mürettebatın konuşlandırılması için gün boyu çaba sarf edildi. Koordinatörle olan temaslar an ve an takip ediliyor. Geminin bu gece yola çıkması bekleniyor ve iki uzman mühendislik ekibi Cebelitarık'tan farklı rotalarda geliyor" dedi.

CEBELİTARIK ABD'NİN ALIKOYMA İSTEĞİNİ REDDETMİŞTİ

Cebelitarık Hükümeti, ABD'nin İran tankerini alıkoyma isteğini, Avrupa Birliği yasalarına uymadığı gerekçesiyle reddettiğini, "Merkezi Otoritenin talep edilen emirleri yerine getirememesi, Avrupa Birliği hukukunun işleyişinin ve AB ve ABD'deki İran'a uygulanan yaptırım rejimlerindeki farklılıkların bir sonucudur" açıklamasıyla duyurmuştu.


Cebelitarık, Londra, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:28 Kaynak: DHA
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