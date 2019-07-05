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DHA DIŞ- İran: Tankerimizin derhal salıverilmesini talep ediyoruz

9 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı, Cebelitarık'ta gemiye el koymasının yasadışı olduğunu ve bu hareketin Orta Doğu'daki istikrar üzerinde 'yıkıcı' etkisi olacağını açıkladı.

DHA DIŞ- İran: Tankerimizin derhal salıverilmesini talep ediyoruz, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı, Cebelitarık'ta gemiye el koymasının yasadışı olduğunu ve bu hareketin Orta Doğu'daki istikrar üzerinde 'yıkıcı' etkisi olacağını açıkladı. Tankerin derhal salıverilmesini talep etti.
İran yönetimi ayrıca, Birleşik Krallık İran Büyükelçisini bakanlığa çağırarak 'gemiye el konulmasını' kınayarak, İngiltere'yi, 'ABD'nin maşası' olarak değerlendirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bu gelişmeyi 'harika bir haber' olarak yorumladı ve Suriye'ye gitmek üzere hareket eden tankerin, Avrupa Birliği yaptırımlarına aykırı hareket ettiğini söyledi.


- İran
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:46 Kaynak: DHA
Cebelitarık, Orta Doğu, İran, Güncel
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