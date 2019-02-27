Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İran ve Ermenistan Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı

Dha Dış - İran ve Ermenistan Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları İmzaladı

15 dakika önce

Dha DIŞ - İran ve Ermenistan ekonomik işbirliği anlaşmaları imzaladıİran (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Dha DIŞ - İran ve Ermenistan ekonomik işbirliği anlaşmaları imzaladı

İran (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Paşinyan, Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Ruhani ile Paşinyan heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeler sonrası iki ekonomik iki ekonomik işbirliği anlaşması imzalandı.

Ruhani, Erivan hükumetinin ABD yaptırımlarıyla ilgili ortaya koyduğu tutumdan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Üçüncü bir ülkenin İran ile Ermenistan ilişkilerine müdahale etmemesi konusunda kararlıyız. dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:33 Kaynak: DHA

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