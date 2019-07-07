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DHA DIŞ- İran: Yüzde 3.67'lik zenginleştirilmiş uranyum sınırını aştık

1 saat önce

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiee, 'İran Nükleer Anlaşması' dahilinde sınırlanan zenginleştirilmiş uranyum üretimine dair yükümlülüklerini düşürerek, yüzde 3.67 sınırını bugün aştıklarını duyurdu.

DHA DIŞ- İran: Yüzde 3.67'lik zenginleştirilmiş uranyum sınırını aştık, System.String[]
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiee, 'İran Nükleer Anlaşması' dahilinde sınırlanan zenginleştirilmiş uranyum üretimine dair yükümlülüklerini düşürerek, yüzde 3.67 sınırını bugün aştıklarını duyurdu.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Syed Abbas Araghchi ve uluslararası Atom Enerjisi Organizasyonu sözcüsü Behrouz Kamalwandi ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Rabiee, Avrupa'ya yüzde 3.67'lik zenginleştirilmiş uranyum üretimi sınırını ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yükselttiğini açıkladı.


- İran
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:14 Kaynak: DHA
Avrupa, İran, Güncel
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