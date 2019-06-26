Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- İranlı sahte Messi'ye, 23 kadından dava
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ- İranlı sahte Messi'ye, 23 kadından dava

1 saat önce

İran'da Barselonalı ünlü futbolcu Lionel Messi'ye benzeyen ve 'İranlı Messi' olarak anılan Rıza Paratesh, kendisini gerçek Messi olarak tanıtıp, ilişkide bulunduğu iddiasıyla 23 kadın tarafından şikayet edildi.

DHA DIŞ- İranlı sahte Messi'ye, 23 kadından dava, System.String[]
İran'da Barselonalı ünlü futbolcu  Lionel Messi'ye benzeyen ve 'İranlı Messi' olarak anılan Rıza Paratesh, kendisini gerçek Messi olarak tanıtıp, ilişkide bulunduğu iddiasıyla 23 kadın tarafından şikayet edildi.
?Insolite TV'nin haberine göre, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye benzerliği ile tanınan İranlı Rıza Paratesh,, iddiaya göre, 'Ben Messi'yim' diyerek 23 kadınla ilişki kurdu. Kadınlar gerçek Messi olmadıklarını öğrendikleri Paratesh'ten şikayetçi oldu. Sahte Messi'ye dava açıldığı belirtildi.


- İran
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:31 Kaynak: DHA
İran, Lionel Messi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Messi'yim" dedi, 23 kadını kandırıp birlikte oldu! Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: AK Parti'de kopuşlar başladı İzmir'de fayton dönemi resmen kapandı "Pedofili" içeren "Zümrüt Apartmanı"nın yazarı ve yayıncısı hakkına istenen ceza belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 13:13:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ- İranlı sahte Messi'ye, 23 kadından dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]