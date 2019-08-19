DHA DIŞ- İrlanda'da patlama
46 dakika önce
İrlanda'da patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:23 Kaynak: DHA
İrlanda'da patlama meydana geldi. Bomba imha ekipleri olay yerine sevk edildi.
Patlama İrlanda'nın kuzeyindeki Wattle Bridge'de meydana geldi. Yetkililer, el yapımı patlayıcının patladığını, bomba imha ekiplerinin olay yerine incelemelerini sürdürdüğünü duyurdu.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.
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