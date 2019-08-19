DHA DIŞ- İrlanda'da patlama

İrlanda'da patlama meydana geldi. Bomba imha ekipleri olay yerine sevk edildi.

Patlama İrlanda'nın kuzeyindeki Wattle Bridge'de meydana geldi. Yetkililer, el yapımı patlayıcının patladığını, bomba imha ekiplerinin olay yerine incelemelerini sürdürdüğünü duyurdu.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.