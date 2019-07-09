Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - İspanya'yı sel vurdu 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

DHA DIŞ - İspanya'yı sel vurdu 1 ölü

1 saat önce

İspanya'yı sel vurdu: 1 ölüİspanya, (DHA)- İspanya'nın Navarra bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA DIŞ - İspanya'yı sel vurdu 1 ölü, System.String[]
DHA DIŞ - İspanya'yı sel vurdu: 1 ölü
İspanya, (DHA)- İspanya'nın Navarra bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti. Selde, çok sayıda araç hasar alırken ve işletmeleri su bastı.
Sel, Navarra bölgesindeki Tafalla'da meydana geldi. Aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çok sayıda aracın selde sürüklenerek hasar gördüğü, işletmelerin ise sular altında kaldığı duyuruldu.
Yerel medya, Tafalla'ya giden tüm yolların trafiğe kapandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:29 Kaynak: DHA
İspanya, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'den tutuklanan İstihbarat Daire eski Başkanı Sabri Uzun tahliye edildi Pendik'te hamile kadının olduğu araca saldıran Hasan Sel kimdir? Çılgın Sedat lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu, trafik kazası geçirdi İstanbul'un göbeğinde, Çinli kadının boğazını kesip evini ateşe verdiler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 14:20:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA DIŞ - İspanya'yı sel vurdu 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]