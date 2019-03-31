Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İsrail Askerleri, 7 Gazeteciyi Yaraladı

Dha Dış - İsrail Askerleri, 7 Gazeteciyi Yaraladı

1 saat önce

– İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen 'Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü' gösterisine müdahalesinde 3'ü çocuk, 4 Filistinli hayatını kaybetti; 200'den fazla Filistinli yaralandı.

Dha Dış - İsrail Askerleri, 7 Gazeteciyi Yaraladı, System.String[]
–  İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen 'Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü' gösterisine müdahalesinde 3'ü çocuk, 4 Filistinli hayatını kaybetti; 200'den fazla Filistinli yaralandı. Yaralananlar arasında 7 de gazeteci bulunuyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dünkü 'Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü' gösterileri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateşte 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini; 200'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Filistin merkezli Ma'an Haber Ajansı, Gazze şeridindeki gösteriler sırasında üzerlerinde basın yeleği ve ibareleri bulunan 7 Filistinli gazetecinin de yaralandığını duyurdu.

Basın Destek Komitesi yetkilisi Saleh al-Masri, gazetecilerin, İsrail'in tanımladığı standartlarda donanmış olduklarını ancak askerlerin gazetecileri hedef alarak yaraladıklarını söyledi. Saleh al-Masri, yaralananlar arasında bir de kadın gazetecinin bulunduğunu; 2 gazetecinin kurşunla, diğer 5 gazetecinin de gaz kapsülü ile yaralandığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:19 Kaynak: DHA

Dönüş, Gazze, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail Askerleri, Gazze Sınırında 3 Filistinliyi Öldürdü, Yüzlerce Filistinliyi Yaraladı AK Partili Belediye Başkan Adayı Kaza Geçirdi: 5 Yaralı Oy Kullanmaya Giden Vatandaşlar Birbirlerine Girdi Son Dakika! Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:48:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İsrail Askerleri, 7 Gazeteciyi Yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]