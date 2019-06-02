İsrail askerlerinden Mescid'i Aksa'da müdahale
1 saat önce
Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'ya bir grup Yahudi yerleşimci baskın düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:15 Kaynak: DHA
Ma'an haber ajansında yer alan habere göre, bir grup Yahudi yerleşimci, İsrail askeri ile Mescid'i Aksa'ya baskın düzenledi. Bunun üzerine cemaat, Yahudi gruba tepki gösterdi ve İsrail askerleri Müslüman cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
İSRAİL HUKUK TANIMIYOR
Ayrıca, askerin bazı Filistinlileri de darp ettiği belirtildi. Haberde bir görgü tanığının, cemaatin Aksa avlusunda bulunan Kıble Mescidi'nin içerisine sığındığını ve İsrail askerinin de ses bombası ve göz yaşartıcı gaz atıp, mescidin kapılarını kapattığını aktardı.
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