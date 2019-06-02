Son Dakika Haberleri: İsrail askerlerinden Mescid'i Aksa'da müdahale
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İsrail askerlerinden Mescid'i Aksa'da müdahale

1 saat önce

Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'ya bir grup Yahudi yerleşimci baskın düzenledi.

İsrail askerlerinden Mescid'i Aksa'da müdahale, System.String[]

Ma'an haber ajansında yer alan habere göre, bir grup Yahudi yerleşimci, İsrail askeri ile Mescid'i Aksa'ya baskın düzenledi. Bunun üzerine cemaat, Yahudi gruba tepki gösterdi ve İsrail askerleri Müslüman cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İSRAİL HUKUK TANIMIYOR

Ayrıca, askerin bazı Filistinlileri de darp ettiği belirtildi. Haberde bir görgü tanığının, cemaatin Aksa avlusunda bulunan Kıble Mescidi'nin içerisine sığındığını ve İsrail askerinin de ses bombası ve göz yaşartıcı gaz atıp, mescidin kapılarını kapattığını aktardı.

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:15 Kaynak: DHA
Kudüs, İsrail, Aksa, Güncel
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