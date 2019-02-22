Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İsrail, Ay'a Uzay Aracı Gönderdi

Dha Dış - İsrail, Ay'a Uzay Aracı Gönderdi

42 dakika önce

İsrail'in Beresheet isimli ilk insansız uzay aracını taşıyan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, ABD'nin Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Ay'a gönderildi.

Dha Dış - İsrail, Ay'a Uzay Aracı Gönderdi, System.String[]
İsrail'in Beresheet isimli ilk insansız uzay aracını taşıyan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, ABD'nin Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Ay'a gönderildi.

Görev başarılı olursa İsrail, Rusya, Çin ve ABD'nin ardından Ay'a araç gönderen dördüncü ülke olacak. Aracın yolculuğunun 11 Mart'ta bitmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fırlatma anının görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:07 Kaynak: DHA

Florida, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Güncel
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