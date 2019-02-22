Dha Dış - İsrail, Ay'a Uzay Aracı Gönderdi
42 dakika önce
İsrail'in Beresheet isimli ilk insansız uzay aracını taşıyan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, ABD'nin Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Ay'a gönderildi.
İsrail'in Beresheet isimli ilk insansız uzay aracını taşıyan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi, ABD'nin Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Ay'a gönderildi.
Görev başarılı olursa İsrail, Rusya, Çin ve ABD'nin ardından Ay'a araç gönderen dördüncü ülke olacak. Aracın yolculuğunun 11 Mart'ta bitmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:07 Kaynak: DHA
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