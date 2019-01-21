Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İsrail'den Suriye'deki İran Hedeflerine Saldırı

Dha Dış - İsrail'den Suriye'deki İran Hedeflerine Saldırı

1 saat önce

Rus televizyon kanalı Russia Today, Rusya Savunma Bakanı'nın İsrail'in saldırısında 4 Suriye askerinin hayatanı kaybeittiğini, 6 askerin de yaralandığını açıkladığını duyurdu.

Dha Dış - İsrail'den Suriye'deki İran Hedeflerine Saldırı, System.String[]
Rus televizyon kanalı Russia Today, Rusya Savunma Bakanı'nın İsrail'in saldırısında 4 Suriye askerinin hayatanı kaybeittiğini, 6 askerin de yaralandığını açıkladığını duyurdu. Rusya Savunma Kontrol Merkezi de, Suriye askeri hava savunma sistemlerinin 48 saat içinde İsrail'den düzenlenen 30 füze saldırısını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

HAARETZ: İSRAİL SALDIRILARA KARŞILIK VERDİ 

İsrail'in Haaretz gazetesi askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, pazar gecesi İsrail'e Suriye'deki İran askeri noktalarından yapılan saldırılar sonrası, İsrail'in Suriye'deki İran'a ait bazı hedefleri vurduğunu yazdı.

SANA: SURİYE HAVA SUVUNMA SİSTEMLERİ FÜZELERİN ÇOĞUNU DÜŞÜRDÜ

Suriye resmi haber sitesi SANA da, Suriye Hava Savunma Sistemlerinin, İsrail saldırılarına karşı koyduğunu ve füzelerin çoğunun hedefine ulaşmadan düşürmeyi başardığını duyurdu. - Suriye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:24 Kaynak: DHA

İran, Rusya Federasyonu, İsrail, Suriye, Güncel
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