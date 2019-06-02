Son Dakika Haberleri: İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 3 Suriyeli asker öldü
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İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 3 Suriyeli asker öldü

1 saat önce

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in Suriye'ye füze saldırılarında bulunduğunu; saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 3 Suriyeli asker öldü, System.String[]

Haberde, İsrail'in, işgal ettiği Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nden 03: 22'de hava saldırılarına başladığı ve Şam'ın güney batısındaki mevzilerin hedef alındığı duyuruldu.

3 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Yine yapılan haberde Suriye hava sisteminin bu füzeleri düşürdüğü; İsrail'in 04: 10'da Kunaytra doğu kırsalına yönelik bir kaç füze ile düzenlediği saldırısı sonucunda ise 3 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin de yaralandığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 09:16 Kaynak: DHA
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