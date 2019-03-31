Son Dakika Haberleri: Dha Dış – İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Brezilya, Kudüs'te 'Diplomatik Ofis' Açacak

Dha Dış – İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Brezilya, Kudüs'te 'Diplomatik Ofis' Açacak

2 saat önce

– İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, Brezilya'nın Kudüs'te bir 'diplomatik ofis' açacağını yazdı.

Dha Dış – İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Brezilya, Kudüs'te 'Diplomatik Ofis' Açacak, System.String[]
– İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, Brezilya'nın Kudüs'te bir 'diplomatik ofis' açacağını yazdı.

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro bugün 4 günlük bir ziyaret için İsrail'e geldi. Bolsonaro'nun ziyareti sırasında İsrail ile bazı ikili anlaşmalar imzalaması bekleniyor.

Brezilyalı mevkidaşı Ernesto Araujo ile görüşen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz de, sosyal medya hesabında, Brezilya ve İsrail'in iyi dostlar olduğunu; Brezilya'nın Kudüs'te bir 'diplomatik ofis' açacağını yazdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:05 Kaynak: DHA

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