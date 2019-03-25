Dha Dış - İsrail, Gazze'deki Binayı Vurma Anının Görüntülerini Yayınladı
16 dakika önce
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın gizli istihbarat merkezini vurduğunu duyurdu ve o ana ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüyü yayınladı.
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın gizli istihbarat merkezini vurduğunu duyurdu ve o ana ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüyü yayınladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------
Binanın vurulma anı
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:04 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail Toprağı Olarak Tanıdı
Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararnamesine Türkiye'den İlk Tepki
Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Moldova Maçını Takip Etti