Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İsrail, Gazze'deki Binayı Vurma Anının Görüntülerini Yayınladı

Dha Dış - İsrail, Gazze'deki Binayı Vurma Anının Görüntülerini Yayınladı

16 dakika önce

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın gizli istihbarat merkezini vurduğunu duyurdu ve o ana ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüyü yayınladı.

Dha Dış - İsrail, Gazze'deki Binayı Vurma Anının Görüntülerini Yayınladı, System.String[]
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın gizli istihbarat merkezini vurduğunu duyurdu ve o ana ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüyü yayınladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Binanın vurulma anı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:04 Kaynak: DHA

Hamas, Gazze, İsrail, Güncel
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