Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İsrail: Gazze'deki Hamas Hedeflerini Vuruyoruz - 2 (Görüntülerle)

Dha Dış - İsrail: Gazze'deki Hamas Hedeflerini Vuruyoruz - 2 (Görüntülerle)

25 dakika önce

İSRAİL ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedeflere saldırmaya başladığını duyurdu.

Dha Dış - İsrail: Gazze'deki Hamas Hedeflerini Vuruyoruz - 2 (Görüntülerle), System.String[]
İSRAİL ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedeflere saldırmaya başladığını duyurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri, jetlerin akşam saatlerinde abluka altında bulunan Gazze'deki 'Hamas hedeflerine' saldırdıklarını duyurdu.

?Saldırıyla birlikte kentten patlama sesleri yükseldi.

Filistin resmi haber ajansı Wafa, İsrail savaş uçaklarının Gazze şeridinde bir çok noktayı hedef aldığını; Gazze'nin batısında bir noktaya ve kuzeyindeki Beyt Lahya şehrine 2 füze attığını duyurdu. Ajans, bir başka uçağın Han Yunus ve Refah şehirlerine füze attığını yazdı. Wafa, savaş uçaklarının Gazze şeridi üzerinde bulunduklarını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vurulan bir bina

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:17 Kaynak: DHA

Hamas, İsrail, Gazze, Güncel
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