DHA DIŞ- İsrail, Gazze'yi bombaladı: 3 ölü,1 yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınında bulunan Beyt Lahya bölgesini bombaladı. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirirken; 1 kişi de yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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