DHA DIŞ - İsrail, Kudüs'te yıkıma başladı
1 saat önce
İsrail, Kudüs'te kenti Batı Şeria'dan ayıran bariyere çok yakın olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı yapıların yıkımına başladı.
İsrail Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:36 Kaynak: DHA
, Kudüs
'te kenti Batı Şeria
'dan ayıran bariyere çok yakın olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı yapıların yıkımına başladı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, İsrail yıkım ekipleri, İsrail askerlerinin kontrolünde sabah saatlerinde Sur
Baher bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus yerleşim alanına girdi. Yıkım, çok sayıda İsrail yıkım ekiplerinin ve polisin iş makineleriyle bölgeye girmesiyle ve Filistinlilere ait evlerden bazıların boşaltmasıyla başladı. Ayrıca haberde, bazı bölge sakinleri ve İsrail polisi arasında yıkıma gösterilen tepki nedeniyle gerginlik yaşandığı ve yıkım ekiplerinin, yapıları yıkmak için patlayıcı madde kullandığı belirtildi.
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