DHA DIŞ- İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı
1 saat önce
İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'a ait 2 yeri vurduğu belirtildi.
İsrail Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:30 Kaynak: DHA
ordusu sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze
'de Hamas
'a ait 2 yeri vurduğu belirtildi.
İsrail savaş uçakları tarafından yapılan saldırıda, Hamas'a ait boş araziler hedef alınırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Saldırıda, Gazze'nin doğusunda bulunan Et-Tuffah mahhalesi ve merkezinde bulunan Vadi es-Selka köyü yakınındaki boş araziler vuruldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Saldırı anına dair görüntü
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