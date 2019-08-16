DHA DIŞ- İsrail polisi, bıçaklı 2 genci vurdu
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İsrail polisi, bıçaklı 2 genci vurduFilistin, (DHA)- İsrail polisine bıçakla saldıran 2 genç, polis tarafından vuruldu.
İsrail Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:08 Kaynak: DHA
polisi, bıçaklı 2 genci vurdu Filistin
, (DHA
)- İsrail polisine bıçakla saldıran 2 genç, polis tarafından vuruldu. Gençlerden biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Filistin medyası, İsrail polisinin sert müdahalesini eleştirdi.
Olay, Kudüs
'teki Eski Şehir bölgesinde meydana geldi. İsrail polisi, kendilerine saldıran 2 bıçaklı gence ateş açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gençlerin polise saldırdığı, polisin ise hızla silahlarını çekerek gençlere ateş ettiği; yere düşen gençleri yerde vurmaya devam ettikleri görüldü.
İsrail medyası, gençlerden birinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini; diğerinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Filistin medyası ise İsrail polisinin silahını çekerek gençlere ateş açmasını ve yere düşen gençleri yerde vurmaya devam etmesini eleştirdi.
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