Dha Dış - İsrail Polisinden Mescid-i Aksa'ya Baskın

– İsrail polisi, polis noktasına saldırıda bulunulduğunu iddia ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

– İsrail polisi, polis noktasına saldırıda bulunulduğunu iddia ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi, Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapattı.



Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polisinin, polis noktasına yanıcı madde atıldığı iddiası ile Mescid'i Aksa'ya baskın düzenlediğini ve Kubbetu's Sahra ile Mescid-i Aksa'da görevli imamları Harem-i Şerif'in dışına çıkardığını duyurdu. WAFA, İsrail polisinin içeride bulunan kadın ve çocukların da bulunduğu kalabalığı zorla dışarı çıkardığını; 3 genci gözaltına aldığını yazdı.



WAFA, polislerin Harem-i Şerif'in kapılarını da kapadığını duyurdu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Polis noktasından çıkan duman



Polislerin insanları zorla dışarı çıkarması



Polisin yere düşürdüğü kadını

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