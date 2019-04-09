Dha Dış - İsrail Sandık Başında

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Muaf Olduğu Halde Emlak Vergisi Ödeyen Emekliler, Parasını Geri Alabiliyor

UBER Türkiye'de Çalışmaya Devam Edecek

Son Dakika! AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı