Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İsrailli Yerleşimciler, Filistinlilerin Okuluna Saldırdı, Evlerini Taşladı

Dha Dış - İsrailli Yerleşimciler, Filistinlilerin Okuluna Saldırdı, Evlerini Taşladı

1 saat önce

Flistin haber ajansı WAFA, Batı Şeria'nın kuzeyinde Urif köyünde, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilerin eğitim aldığı bir okula saldırdığını duyurdu.

Dha Dış - İsrailli Yerleşimciler, Filistinlilerin Okuluna Saldırdı, Evlerini Taşladı, System.String[]
Flistin haber ajansı WAFA, Batı Şeria'nın kuzeyinde Urif köyünde, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilerin eğitim aldığı bir okula saldırdığını duyurdu. Ajans, saldırganların dün öğleden sonra Urif Ortaokulu'na saldırdığını, personelin bulunduğu odalara zarar verdiklerini duyurdu.

WAFA, Yitzhar köyünden gelen İsrailli saldırganların köyün batısında, Filistinlilere ait evlere de taşlarla saldırdıklarını; bunlara tepki gösteren Filistinlilere de İsrail askerlerinin müdahalede bulunduğunu duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:31 Kaynak: DHA

Ajans, Batı Şeria, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın En Ucuz İnternetini Kullanan Ülke Hindistan Oldu Son Dakika! Erdoğan "İlk Kez Açıklıyorum" Deyip Duyurdu: CHP Uzay Ajansının Kuruluşunu Anayasa Mahkemesine Götürdü

PKK'ya Bir Darbe Daha: Teröristlerin Kandil'le İletişimi Kesildi Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 12:23:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İsrailli Yerleşimciler, Filistinlilerin Okuluna Saldırdı, Evlerini Taşladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]