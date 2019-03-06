Dha Dış - İsrailli Yerleşimciler, Filistinlilerin Okuluna Saldırdı, Evlerini Taşladı

Flistin haber ajansı WAFA, Batı Şeria'nın kuzeyinde Urif köyünde, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilerin eğitim aldığı bir okula saldırdığını duyurdu.

Flistin haber ajansı WAFA, Batı Şeria'nın kuzeyinde Urif köyünde, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilerin eğitim aldığı bir okula saldırdığını duyurdu. Ajans, saldırganların dün öğleden sonra Urif Ortaokulu'na saldırdığını, personelin bulunduğu odalara zarar verdiklerini duyurdu.



WAFA, Yitzhar köyünden gelen İsrailli saldırganların köyün batısında, Filistinlilere ait evlere de taşlarla saldırdıklarını; bunlara tepki gösteren Filistinlilere de İsrail askerlerinin müdahalede bulunduğunu duyurdu.

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