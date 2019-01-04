Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İsveç'te 'Ebola Virüsü' Paniği

Dha Dış - İsveç'te 'Ebola Virüsü' Paniği

1 saat önce

İsveç'in güneydoğusunda bulunan Uppsala kentinde bir hasta 'Ebola virüsü' şüphesiyle karantina altına alındı.

Dha Dış - İsveç'te 'Ebola Virüsü' Paniği, System.String[]
İsveç'in güneydoğusunda bulunan Uppsala kentinde bir hasta 'Ebola virüsü' şüphesiyle karantina altına alındı. Enköping Hastanesi'nin aciline giden hastaya ilk müdahale burada yapıldı. Daha sonra hasta Ebola şüphesiyle Uppsala'daki bir başka hastaneye sevk edildi. Yetkililerin yaptığı açılamaya göre, Enköping'deki hastanenin acil servisi kapatıldı ve olası bir bulaşma tehlikesine karşı hastane personeli gözetim altına alındı. - N

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:00 Kaynak: DHA

Uppsala, İsveç, Güncel
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