Dha Dış - İsveç'te Otobüsteki Patlama Amatör Kamerada
49 dakika önce
Dha DIŞ - İsveç'te otobüsteki patlama amatör kameradaİsveç (DHA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de dün bir otobüsün gaz tankında meydan gelen patlama anını bir amatör kamera görüntüledi.
Dha DIŞ - İsveç
'te otobüsteki patlama amatör kamerada
İsveç (DHA
) - İsveç'in başkenti Stockholm
'de dün bir otobüsün gaz tankında meydan gelen patlama anını bir amatör kamera görüntüledi.
Stockholm'un kent merkezindeki Klaratunneln'de meydana gelen patlama sırasında otobüste yolcu bulunmadığı; sürücünün ağır yaralandığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Patlama sonrası otobüs alevli şekilde yandı. Dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:50 Kaynak: DHA
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