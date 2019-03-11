Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İsveç'te Otobüsteki Patlama Amatör Kamerada

Dha Dış - İsveç'te Otobüsteki Patlama Amatör Kamerada

49 dakika önce

Dha DIŞ - İsveç'te otobüsteki patlama amatör kameradaİsveç (DHA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de dün bir otobüsün gaz tankında meydan gelen patlama anını bir amatör kamera görüntüledi.

Dha Dış - İsveç'te Otobüsteki Patlama Amatör Kamerada, System.String[]
Dha DIŞ - İsveç'te otobüsteki patlama amatör kamerada

İsveç (DHA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de dün bir otobüsün gaz tankında meydan gelen patlama anını bir amatör kamera görüntüledi.

Stockholm'un kent merkezindeki Klaratunneln'de meydana gelen patlama sırasında otobüste yolcu bulunmadığı; sürücünün ağır yaralandığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Patlama sonrası otobüs alevli şekilde yandı. Dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:50 Kaynak: DHA

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