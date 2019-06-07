DHA DIŞ ? İsveç'te patlama

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Çocukların kavgası iki aile arasında büyüdü! Kavga ettikleri ailenin evini ateşe verdiler

Hakem, kendisini iten taraftarı tek yumrukta yere serdi

Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi