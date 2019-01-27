Dha Dış - İsviçre'de Tren, Raylara Bırakılan Aracı Hurdaya Çevirdi
10 dakika önce
– İsviçre'de tren, hemzemin geçitte bırakılmış bir araca çarptı.
– İsviçre'de tren, hemzemin geçitte bırakılmış bir araca çarptı.
Davos şehirnde meydana gelen kazaya dair bilgi veren polis, daha önce basında yer alan 'aracın içinde üç İngiliz iş adamı olduğu' haberlerinin doğru olmadığını, aracın hemzemin geçide bırakılmış olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada tren yolcuları arasında yaralanan olmadığı açıklandı.
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Trenin hemzemin geçitte bırakılan araca çarpma anı - İsviçre
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:22 Kaynak: DHA
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