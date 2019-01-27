Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İsviçre'de Tren, Raylara Bırakılan Aracı Hurdaya Çevirdi

Dha Dış - İsviçre'de Tren, Raylara Bırakılan Aracı Hurdaya Çevirdi

10 dakika önce

– İsviçre'de tren, hemzemin geçitte bırakılmış bir araca çarptı.

Dha Dış - İsviçre'de Tren, Raylara Bırakılan Aracı Hurdaya Çevirdi, System.String[]
– İsviçre'de tren, hemzemin geçitte bırakılmış bir araca çarptı.

Davos şehirnde meydana gelen kazaya dair bilgi veren polis, daha önce basında yer alan 'aracın içinde üç İngiliz iş adamı olduğu' haberlerinin doğru olmadığını, aracın hemzemin geçide bırakılmış olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada tren yolcuları arasında yaralanan olmadığı açıklandı.

Görüntü Dökümü

Trenin hemzemin geçitte bırakılan araca çarpma anı - İsviçre

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:22 Kaynak: DHA

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