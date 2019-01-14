Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İsviçre Demir Yolları Yolcularını Uçan Taksiyle Taşıyacak

Dha Dış - İsviçre Demir Yolları Yolcularını Uçan Taksiyle Taşıyacak

1 saat önce

İsviçre Demiryolları SBB yakın gelecekte yolcularını uçan taksilerle taşıyacak bir plan için çalışıyor.

Dha Dış - İsviçre Demir Yolları Yolcularını Uçan Taksiyle Taşıyacak, System.String[]
İsviçre Demiryolları SBB yakın gelecekte yolcularını uçan taksilerle taşıyacak bir plan için çalışıyor.

Bloomberg'in aktardığına göre, Bunun için uçak taksi üreten Alman Lilium şirketi ile görüşmeler yapan SBB, tren istasyonlarındaki yolcularını gitmek istedikleri destinasyonlara ulaştıracak uçan taksiler çalıştırmayı planlıyor.

Elektrikle çalışacak taksilerde 5 kişiye kadar yolcu taşıyabilecek.

Elektrikli taksiler planlanmış şekilde havalanacak ve dikey olarak havalanacağı için bir piste de ihtiyaç olmayacak

İsviçre'de yayımlanan  SonntagsZeitung gazetesinin haberine göre SBB sözcüsü Raffael Hirt, bu proje için Lilium firmasıyla görüşmelerin devam ettiğini ve tarafların bir niyet mektubu imzaladıklarını söyledi.

Söz konusu plana bazı siyasetçilerden sert eleştiri geldi. İsviçre Halk Partisi ve Bern Belediyesi ulaşım ve enerji direktörü Christoph Neahaus, İsviçre demiryollarının tren ulaşımı için hizmet veren bir servis olduğunu belirterek şirketin hava trafiği gibi ütopik planlar yerine demir yollarının sorunlarını çözmeleri gerektiğini söyledi. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:14 Kaynak: DHA

Bloomberg, İsviçre, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi Trump'ın Türkiye'yi Hedef Alan Açıklamalarının Ardından Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor

6 Aylık Geçici İşçi Alınacağı Haberini Alanlar, Geceden Sıraya Girerek Uzun Kuyruklar Oluşturdu Gözaltına Alınan Türkücü Ferhat Tunç, Adliyeye Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 11:27:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İsviçre Demir Yolları Yolcularını Uçan Taksiyle Taşıyacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]