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DHA DIŞ- İtalya'da 'çocuk ticareti' operasyonu: Belediye başkanı gözaltında

45 dakika önce

İtalya'da kendi aileleri tarafından istismar edildikleri 'empoze edilerek' beyni yıkanan çocukların üvey ailelere 'satılma' iddiasıyla, aralarında belediye başkanının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

DHA DIŞ- İtalya'da 'çocuk ticareti' operasyonu: Belediye başkanı gözaltında, System.String[]
İtalya'da kendi aileleri tarafından istismar edildikleri 'empoze edilerek' beyni yıkanan çocukların üvey ailelere 'satılma' iddiasıyla, aralarında belediye başkanının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Olay, İtalya'nın Reggio bölgesinde meydana geldi. Polis, kendi aileleri tarafından istismar edildikleri 'empoze edilerek' beyni yıkanan çocukların üvey ailelere 'satılma' iddiasıyla içlerinde Bibbiano Belediye Başkanı Andrea Carletti'nin de olduğu 18 kişiyi gözaltına aldı.
İtalyan medyası, çocukların, kendi aileleri tarafından cinsel istismara maruz kaldığı konusunda şebeke tarafından ikna edilerek, bu amaçla para karşılığında şebekenin yakınlarına ve arkadaşlarına satılacağı iddia edildi. İddialara göre şebekenin çocuklarla yapılan psikoterapi seansları ve uygulanan elektroşok sonucunda hafızalarının değiştirilmesini amaçladığı bildirildi.  Şebeke, öncesinde çocukları dezavantajlı ailelerden uzaklaştırmak için sahte raporlar hazırladı ve daha sonra çocukları gerçekten istismara uğradıkları konusunda ikna etmeye başladı.
G20 Liderler Zirvesi kapsamında Osaka'da bulunan İtalyan Başbakanı Guiseppe Conte olaya dair yaptığı açıklamada, "Bu suçlamalar, eğer doğruysa, korkutucu ve şok edici" dedi. 
Şebeke aynı zamanda, 'reşit olmayanları kötüye kullanma', 'gücün kötüye kullanılması',  'zina', 'sahte delil üretme' gibi birçok suçtan suçlanıyor. İtalyan medyası, onlarca kişinin de soruşturma altında olduğunu bildirdi.


- İtalya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:02 Kaynak: DHA
İtalya, Güncel
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