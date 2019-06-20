DHA DIŞ – İtalya'da doğalgaz patlaması sonucu bina yıkıldı: 2 ölü, 1 kayıp
1 saat önce
İtalya'da doğalgazdan kaynaklı patlama meydana gelen iki katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü.
İtalya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:06 Kaynak: DHA
'da doğalgazdan kaynaklı patlama meydana gelen iki katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü. Enkaz altında kaldığı belirtilen kişinin kurtarılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
?Gorizia şehrinde iki katlı bir bina, yerel saatle 4.30 sıralarında patlama meydana geldi. Doğalgazdan kaynaklı olduğu belirlenen patlamayla birlikte bina yıkıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yıkılan binanın enkazından 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. İtfaiye
, enkaz altında olduğu değerlendirilen 1 kişiye ulaşmak için de çalışmalarını sürdürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Yıkılan binada yapılan arama kurtarma çalışmalarına dair görüntüler
- İtalya
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