Dha Dış -İtalya'da Elektrikli Testere ile Zırhlı Araç Soygunu Kamerada
13 dakika önce
İtalya polisi, Milan kentine bağlı Bollate bölgesinde 15 Ocak'ta gerçekleşen zırhlı araç soygunun zanlılarını yakaladıklarını duyurdu.
İtalya
polisi, Milan
kentine bağlı Bollate bölgesinde 15 Ocak'ta gerçekleşen zırhlı araç soygunun zanlılarını yakaladıklarını duyurdu. Polis
, silahlı ve elektrikli testereli 7 soyguncunun gerçekleştirdikleri bir firmaya ait mücevherleri taşıyan zırhlı araca yönelik soygunun da görüntülerini yayınladı.
Görüntülerde bir soyguncunun, araç güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdiği; görevlinin elleri havada araçtan uzaklaştığı görülüyor. Elinde elektrikli testere olan soyguncu ise aracın arkasındaki girişi keserek kasaya ulaşmaya çalışıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Soyguncuların aracın arkasındaki bölümü elektrikli testere ile kesmesi
Elleri havada görevli
Olay yerinden görüntüler
Polislerin görüntüsü
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:05 Kaynak: DHA
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