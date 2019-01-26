Son Dakika Haberleri: Dha Dış -İtalya'da Elektrikli Testere ile Zırhlı Araç Soygunu Kamerada

Dha Dış -İtalya'da Elektrikli Testere ile Zırhlı Araç Soygunu Kamerada

13 dakika önce

İtalya polisi, Milan kentine bağlı Bollate bölgesinde 15 Ocak'ta gerçekleşen zırhlı araç soygunun zanlılarını yakaladıklarını duyurdu.

Dha Dış -İtalya'da Elektrikli Testere ile Zırhlı Araç Soygunu Kamerada, System.String[]
İtalya polisi, Milan kentine bağlı Bollate bölgesinde 15 Ocak'ta gerçekleşen zırhlı araç soygunun zanlılarını yakaladıklarını duyurdu. Polis, silahlı ve elektrikli testereli 7 soyguncunun gerçekleştirdikleri bir firmaya ait mücevherleri taşıyan zırhlı araca yönelik soygunun da görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde bir soyguncunun, araç güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdiği; görevlinin elleri havada araçtan uzaklaştığı görülüyor. Elinde elektrikli testere olan soyguncu ise aracın arkasındaki girişi keserek kasaya ulaşmaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Soyguncuların aracın arkasındaki bölümü elektrikli testere ile kesmesi

Elleri havada görevli

Olay yerinden görüntüler

Polislerin görüntüsü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:05 Kaynak: DHA

Polis, Milan, İtalya, Güncel
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