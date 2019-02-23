Son Dakika Haberleri: Dha Dış - İtalya'da Karaya Oturan Türk Gemisi Havadan Böyle Görüntülendi - 3

Dha Dış - İtalya'da Karaya Oturan Türk Gemisi Havadan Böyle Görüntülendi - 3

41 dakika önce

Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.

Dha Dış - İtalya'da Karaya Oturan Türk Gemisi Havadan Böyle Görüntülendi - 3, System.String[]
Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.

Efe Murat isimli Türk kargo gemisi,  kötü hava koşulları nedeniyle Bari kentinde Pane Pomodoro sahilinde karaya oturdu. Gemideki 15 Türk mürettebat tahliye edildi.

Karaya oturan gemi kurtarma ekipleri tarafından havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Havadan görüntüler

Dalgaların gemiye vurması

/////DGS: 23.02.2019 – Saat: 17: 12 - Haber Kodu : 190223185

Kurtarma ekiplerinin çalışması

Geminin görüntüsü

Gemini fotoğrafı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:39 Kaynak: DHA

Efe Murat, İtalya, Güncel
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