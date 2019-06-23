DHA DIŞ– İtfaiye ekipleri yangından etkilenen kediyi böyle kurtardı

Rusya'da bir apartmanda çıkan yangında, dumandan etkilenen kedi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı. O anlar itfaiye görevlisinin kamerasına yansıdı.Yangın, Izmaylovo bölgesindeki bir apartmanda çıktı. Gelen itfaiye ekipleri, yanan apartmanın içerisine girdi ve dumandan etkilenen kediyi bilinci kapalı halde buldu. Kediyi merdiven boşluğuna çıkaran itfaiye ekipleri, hayvana oksijen maskesi taktıktan sonra kalp masajı yapmaya başladı. O anlar saniye saniye kaydedildi.Yerel medya, kedinin veteriner kliniğine götürüldüğünü; itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesi sayesinde sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Kediye yapılan kalp masajı ve takılan oksijen maskesi

-Kedinin olay yerinden uzaklaştırılma anı

- Rusya